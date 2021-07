Bucchioni: "Tra Giroud e Kessie, il Milan resta vigile su Damsgaard"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato delle strategie del Milan sul mercato. Queste le sue riflessioni: "Sembra invece davvero vicina alla conclusione l’ormai lunga telenovela Giroud. Voci da Londra dicono che il Chelsea avrebbe dato via libera, gli ultimi ostacoli sarebbero stati superati e già all’inizio della prossima settimana, se non prima, dovrebbe arrivare l’annuncio. Intanto ieri, come previsto, ha firmato Sandro Tonali che è ufficialmente del Milan per i prossimi cinque anni. Più complicato, ovvio, l’accordo con Kessie, ma anche se la distanza fra l’offerta (quattro) e la richiesta (sei) resta alta, si sta lavorando per trovare un’intesa che il Milan vuole fortemente. Anche il giocatore, per la verità, fino ad oggi non ha mostrato particolare nervosismo. Si dovrebbe fare in tempi stretti.

Difficile invece arrivare a Damsgaard. Il danese era già nel mirino dei rossoneri, ma l’esplosione agli Europei ha complicato tutto. Ora la Sampdoria spara altissimo, Ferrero chiede quaranta milioni e a certe cifre è difficile che possa restare in Italia. Pagato sette milioni, è una grande intuizione e diventerà una super plusvalenza. Il Milan resta vigile, ma è probabile che il destino di questo esterno-trequartista possa essere in Premier League"