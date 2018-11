Bucciantini: "Emergenza infortuni? Gattuso può scoprire ricchezza dagli atleti rimasti, nessun dramma"

Ospite nel salotto pomeridiano di Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha parlato così del momento rossonero ampiamente condizionato dall'emergenza infortuni: "Gattuso in questo momento è obbligato alla necessità, ma può anche essere un vantaggio. Il Napoli si era ritrovato senza punte ed è esploso Mertens, il Milan stesso lo scorso anno con Cutrone scoprì dal niente un titolare. La necessità rende preziose le cose che non usi, dovrà essere bravo Gattuso a parlare ed a scegliere le parole giuste con quegli atleti 'trascurati', che magari inizialmente non facevano parte del gruppo solido sul quale fare affidamento. Può essere un bel momento per Gattuso, come un'esame da superare senza viverlo come dramma".