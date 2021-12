Bucciantini su Milan-Napoli: "20 giorni fa doveva dirci chi avrebbe vinto lo Scudetto, ora..."

Marco Bucciantini, intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ha parlato così di Milan-Napoli di domenica sera: "Milan-Napoli? Venti giorni fa doveva dirci chi avrebbe vinto lo Scudetto, domenica ci dirà soltanto chi sarà la più accreditata a rincorrere l’Inter. Vista la velocità con cui cambiano le condizioni delle squadre, non possiamo dire chi sia favorita, perché nei picchi massimi sono tutte allo stesso livello; la differenza la faranno i picchi minimi. Se i nerazzurri hanno meno infortunati, evidentemente perché i calciatori sono meno predisposti a farsi male. Il Napoli, atleticamente, è la più diversa, ma ha perso Osimhen ed Anguissa, ovvero i due fisicamente più forti. Il Milan in campo alterna l’intensità più di tutte, ed è fra le tre squadre che corrono di più, nonostante ciò anche loro stanno avendo infortuni muscolotendinei, ma capitano agli stessi giocatori che li subivano anche nelle passate stagioni, dunque non si può parlare in assoluto di casualità. Per me, ad oggi, è meglio avere un calciatore che fa cento partite di fila prendendo 6 in pagella, piuttosto che uno da dieci di fila da 7,5".