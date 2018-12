Buffon su Gattuso: "Il Milan incarna il suo spirito"

In collegamento con la trasmissione Tiki Taka, Gigi Buffon ha dichiarato di non voler tornare in Nazionale: "Basta, ormai c’è Donnarumma che sta facendo benissimo. Poi ci sono altri ragazzi giovani. Il mio l’ho fatto". Nel corso dell’intervista, l’attuale portiere del Psg ha parlato anche di Gennaro Gattuso: "Sta sorprendendo tutti, la sua squadra incarna lo spirito e le caratteristiche umane del suo allenatore. Questa cosa è uno spot incredibile per il calcio".