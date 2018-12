Buriani su Gattuso: "Rino è un allenatore da Milan"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Ruben Buriani. L’ex centrocampista rossonero ha lavorato anche in società e, tra i vari meriti, c’è anche quello di aver portato al Milan Gennaro Gattuso: "Ero il ds della Salernitana e avevamo questo ragazzo che vedevo crescere più degli altri.Non per le qualità tecniche, ma per quelle morali e fisiche: mi sembrava sottovalutato. Ne parlai con Braida. Ai tempi il Milan aveva un centrocampo mostruoso dal punto di vista tecnico, ma sotto l’aspetto agonistico poteva essere deficitaria. Braida mandò degli osservatori: ad alcuni piaceva, ad altri no. Alla fine lo presero". Anche la Juve aveva messo gli occhi su Gattuso: "Una domenica mattina Rino mi chiama in camera e mi dice che lo ha chiamato Moggi. Gli rispondo che abbiamo una mezza parola con il Milan. Per questo chiamiamo Braida che ci passa Galliani: ti abbiamo dato la parola, gli dice, tu sei un giocatore del Milan. È un allenatore da Milan? Sì, anche se i grandi allenatori li fanno i grandi giocatori. Ma Rino è nato lì, conosce il mondo Milan meglio di chiunque altro fosse arrivato dopo Montella. Ha un grande rapporto con il pubblico e con la società, non ha troppi grilli per la testa. È un ragazzo pulito, che purtroppo nel mondo del calcio non sempre è considerato un pregio".