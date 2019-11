Buriani su Milan-Napoli: "Partita tra due squadre che non se la passano benissimo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ruben Buriani, ex calciatore: “Il Milan è in una situazione non drammatica, ma difficile. Tutti si aspettavano di più, ma i tanti cambi hanno portato il Milan in questa posizione, ma anche il Napoli non se la passa benissimo. I mancati risultati hanno portato al ritiro ed a questa situazione, ma è normale perché quando le vittorie non arrivano è facile cadere in screzi".