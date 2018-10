C. Liedholm a MTV: "Con questo Milan ci si sente a casa, spazzata via una strana bolla... Gattuso? Ha qualcosa di Rocco e Trap"

Carlo Liedholm, figlio del leggendario Niels Liedholm, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "La prima cosa che abbiamo pensato quando abbiamo istituito questo premio, era che fosse qualcosa con un senso profondo. Premia l'aspetto umano. Noi cerchiamo ogni anno una persona che incarni certi valori, che non devono essere noiosi, ma che siano educazione, eleganza ma anche brillantezza e capacità. Quella persona che possa avvicinarsi a Niels. Leonardo, in questo senso, si colloca benissimo, è stato uno dei migliori premiati che ho avuto qui. Questo Milan ti fa tifare ancora di più, con i nuovi arrivi in dirigenza ci si sente a casa, con un percorso che continua. Lo scorso anno era strano, si è vissuto in una bolla strana, vuoi per certi giocatori che per fortuna non ci sono più e per quella dirigenza... strana. Gattuso? Molto diverso da mio padre, ma è nel solco della grande tradizione Milan. Vedo in lui molto di Rocco e Trapattoni. Mi stupisce, ora ha anche il controllo della squadra e gioca bene".