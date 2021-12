Cafù: "Dani Alves al Mondiale? Anche io ho giocato nel Milan fino a 38 anni"

Cafu, ex terzino del Milan, si è così espresso sulla possibilità che Dani Alves sia convocato per i Mondiali 2022: "Ha ancora legna da ardere e così tanta voglia. Questa è la cosa più importante, sa quello che vuole e non è andato in un club qualunque. Questo gli darà l'opportunità di disputare la Coppa del Mondo il prossimo anno. L'età? Bisogna rompere gli schemi, anche io ho giocato fino a 38 anni nel Milan. Quindi per lui sarebbe sensazionale".