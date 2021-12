Cafu su Milan-Napoli: "Mi aspetto un match tosto e intenso"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex rossonero Marcos Cafu ha parlato del match tra Milan e Napoli: "Mi aspetto un incontro bello intenso perché la posta in gioco è grande, anche se siamo ancora a metà campionato. Il Milan nonostante gli infortuni sta facendo una bella stagione: è stato eliminato dal girone di Champions, ma in Serie A è in alto e può vincere lo scudetto. Napoli con tante assenze? Non pensate che per il Milan sarà facile. Anzi... Mi aspetto un match tosto perché entrambe le formazioni hanno avuto una settimana di tempo per prepararsi".