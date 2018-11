Cagliari, Carli: "Vogliamo tenere Barella, non sarà facile portarlo via. Chi lo ha chiesto? Nessuno"

"Barella dalla Sardegna non lo avrebbe portato via nessuno. E ora sarà durissimo per tutti portarlo via a Giulini". Parola di Marcello Carli. Il ds del Cagliari, che quando era all'Empoli era stato vicino a portare in Toscana Nicolò Barella, commenta al Corriere dello Sport le sirene di mercato su quello che nel frattempo è comunque diventato un suo giocatore: "Chi lo ha chiesto? Nessuno. Questo discorso non mi piace: non siamo pronti a vederci senza Barella. Ci hanno pensato e ci pensano in tanti, sicuro. La scorsa estate di fronte a offerte importanti Giulini non si è nemmeno seduto. Vogliamo tenerlo. Poi non so se riusciremo a tenerlo, sarebbe da presuntuosi. Ma dire che vogliamo tenerlo fa capire l'atteggiamento mentale del club".