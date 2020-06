Cairo: "Belotti? Non lo vendo. Ho rifiutato offerte molto importanti"

Intervenuto ai microfoni di 'Un Giorno da pecora', il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro di Andrea Belotti. L'attaccante italiano era stato accostato anche al Milan in passato. Queste le sue parole: "Perché devo vendere Belotti? Me lo tengo stretto, è il centravanti della nazionale italiana. Ho rifiutato cifre molto importanti e non mi sono pentito. Cento milioni non me li hanno offerti, a 100 milioni sarei stato costretto a vendere ma per fortuna questa offerta non è arrivata".