Cairo: "Calcio Senza pubblico? Sicuramente è triste ma non si può fare diversamente"

Intervenuto ai microfoni de 'La Stampa', il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato della ripresa del calcio. Queste le sue parole: "Rispetto a qualche mese fa, quando ribadivo che il calcio non era una priorità e che bisognava pensare alla salute di tutti noi, e per queste parole sono stato etichettato, da gente meschina, come il furbastro di turno che temendo la retrocessione della propria squadra non voleva fare ripartire il campionato, sono più tranquillo. In questo momento abbiamo delle certezze: c'è più attenzione, più controlli, più prevenzione. E poi arriverà un vaccino. Sì, sono fiducioso. Un calcio senza pubblico è triste? Si, lo è, ma non possiamo fare diversamente in questa fase. Dal punto di vista della sostenibilità economica dico, però, che la voce spettatori, in Italia, visti i nostri stadi, incide meno, anche se è importante, rispetto ad altri paesi".