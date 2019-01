Calabria a DAZN: "Bene marcatura su Insigne, ringrazio Suso e Kessié per il lavoro difensivo"

Al microfono di Tommaso Turci, inviato a San Siro di DAZN, ha parlato Davide Calabria al termine di Milan-Napoli: “Abbiamo fatto una grande partita. Potevamo concretizzare qualche occasione, ma anche loro ne hanno avute. Quindi penso che il pareggio sia giusto. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, loro sono usciti nel secondo anche per stanchezza nostra, ma abbiamo tenuto".

La marcatura su Insigne: "Non ho studiato nulla in particolare, ormai non è più la prima volta che lo affronto. Ha un grande talento, può trovarti una grande giocata da un momento all'altro. È stato bravo anche Suso a darmi una mano così come Kessié e Musacchio a stringere la linea. Abbiamo lavorato di squadra".

Le difficoltà in attacco: "Offensivamente ci manca l’ultimo passaggio, ci stiamo lavorando a Milanello".

Su Piatek: "Mi aspetto che faccia quello che aveva mostrato col Genoa. Spero ci possa portare tanti gol”