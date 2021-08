Calabria: "Bellissimo riavere la gente allo stadio, soprattutto perché il Milan ha tifosi fantastici"

Davide Calabria, difensore rossonero, si è così espresso rispondendo ad alcuni tifosi rossoneri - possessori di Fan Token durante l'esclusivo meet&greet powered by Socios - ad una domanda sul ritorno del pubblico negli stadi: "Sarà bellissimo riavere la gente allo stadio, soprattutto perché una società come il Milan ha dei tifosi fantastici. Già avere il pubblico nelle amichevoli ci ha dato qualcosa in più".