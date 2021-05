Calabria: "Bello far ricredere tante persone che non avevano pensieri positivi su di me"

In merito alla pressione, Davide Calabria ha spiegato alla pagina "Cronache di spogliatoio" su You Tube: "All'inizio è stato difficile, passare dalla primavera alla prima squadra è un balzo gigante. Poi giocare a San Siro non è come giocare negli altri stadi. San Siro ti trasmette cose incredibili appena metti i piedi in campo. Nell'ultimo anno, ho cercato di fregarmene di tutto, io credo di meritarmi di essere arrivato a questo punto. Ora la pressione mi piace di più, è bello far ricredere tante persone che non avevano pensieri positivi su di me. Ho obiettivi importanti sia con il Milan che con la Nazionale, sono giovane e posso dare ancora tanto".