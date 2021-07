Calabria: "Felice per l'Italia. Penso al mondiale e voglio meritarmelo"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni de 'Il Giornale' Davide Calabria ha parlato di tante tematiche tra cui le sue ambizioni per la nazionale. Queste le sue parole: "Non ho rimpianti nè rimoris perché non avrei fatto parte della spedizione azzurra. E visto come è finita l'avventura, direi felice per il calcio italiano. Ci penso al mondiale, naturalmente. Ho molto apprezzato le parole del Ct nei miei confronti. C'è tutto il tempo per meritarselo"