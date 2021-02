Calabria su Pioli: "All'inizio abbiamo avuto qualche incomprensione, ma sono migliorato tanto grazie a lui"

All'inizio con Stefano Pioli non andava d'accordo, ma poi le cose sono migliorate nettamente e ora tra il tecnico milanista e Davide Calabria c'è un ottimo rapporto. Ecco le parole del terzino rossonero al Corriere della Sera: "Abbiamo avuto qualche incomprensione i primi tempi. Per me non è stato semplice imparare a giocare come mi chiedeva lui. Poi abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati e oggi sono migliorato molto, grazie proprio ai suoi insegnamenti. Abbiamo un rapporto eccezionale, è un grande allenatore e un grande uomo".