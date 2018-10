Calamai: "Ibra al Milan? Il tempo passa per tutti. I rossoneri dovrebbero cercare qualcosa di più futuribile"

Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Sportiva e sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha dichiarato: "Abbinare la parole alternativa a Ibrahimovic è dura: è stato un grande, ma il tempo passa per tutti. Il Milan dovrebbe cercare qualcosa di più futuribile. In questo senso, mi viene in mente Pavoletti".