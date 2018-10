Calamai su Gattuso: "E' bravo a gestire le emergenze, ma per allenare il Milan ci vuole qualcosa di più"

Luca Calamai, giornalisa della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Sportiva e ha commentato così il momento negativo del Milan: "Questa criticità intorno a Gattuso non ha fatto bene al Milan. Tenere a bagnomaria Gattuso è sbagliato. O lo tieni o lo cacci. Se analizzi la squadra titolare rossonera, il mercato estivo non ha portato quel valore aggiunto. Il problema non è di un singolo giocatore, ma del clima che c'è intorno alla squadra. Il Derby ha accentuato questa sensazione. Il Milan è troppo offensivo e manca una leadership tecnica in campo. Gattuso è bravo a gestire le emergenze, dove c'è bisogno di grinta e motivazioni, ma per allenare il Milan ci vuole qualcosa di più".