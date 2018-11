Calamai sul Milan: "Ora è in emergenza, ma il gruppo è solido. Mercato? Meglio Ibra di Pato"

Intervenuto a Radio Sportiva, Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento del Milan: "E' in una situazione di emergenza, ma il gruppo è solido e c'è anche una base di 11 giocatori di alto profilo. Ibra al Milan? Non mette da parte Cutrone. Il Milan è impegnato su più fronti. Con Ibra esperienza e carisma... perché no? Non impazzisco all'idea ma meglio lui di Pato".