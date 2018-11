Calderon: "Higuain e Ronaldo insieme, il mio sogno infranto"

In vista del confronto di questa sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon, ovvero colui che portò al Bernabeu prima Higuain e poi Ronaldo. Ecco le parole sul Pipita: "Lo prendemmo per 9 milioni di euro. Io non lo conoscevo però Franco Baldini e Mijatovic mi assicurarono che sarebbe diventato un grande giocatore, e non si sbagliavano. Il Madrid da Gonzalo ha avuto tantissimi gol e poi l’ha venduto bene. Arrivò da noi quando aveva appena compiuto 18 anni e s’inserì subito bene, cosa non scontata. Capello non riteneva compatibile Ronaldo, il Fenomeno, con Ruud van Nistelrooy, mi convinse a cederlo al Milan in gennaio e Higuain ebbe più spazio, contribuendo in maniera importante alla grande rimonta sul Barcellona che ci portò alla vittoria della Liga all’ultimo respiro. Con noi crebbe tantissimo. Higuain e Ronaldo hanno convissuto 4 anni in maniera più che positiva. La nostra idea era quella di formare un attacco con Robben, Higuain e Ronaldo, però Perez aveva altre idee. Prese Benzema e da lì cominciò una convivenza che ha terminato col logorare Higuain, che alla lunga ha deciso di andar via perché avvertiva che non aveva spazio".