Çalhanoglu a MTV: "Finalmente è sparito il dolore al piede, sto bene. Ringrazio tutti per la fiducia, voglio continuare così"

Autore di un grande gol contro il Dudelange, Hakan Çalhanoglu ha commentato così la sua prestazione a Milan TV: "Sono molto contento per il gol. Ne sentivo il bisogno. Ora continuiamo così, con la rimonta del secondo tempo. Per noi vincere è fondamentale, ho visto il risultato del Betis ma io penso solo a noi, solo al Milan. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me, anche in questo periodo".

L'esultanza dopo il gol: "Tutti vogliono i miei gol e i miei assist, anche per me è così. Ma non è facile, sono sempre concentrato sulla mia squadra e lavoro per loro. Non devo pensare a me, alle mie statistiche. Voglio ringraziare lo staff e i miei compagni che mi danno sempre fiducia. Sono contento, voglio continuare così".

La condizione fisica: "Sto bene. Lavoro ogni giorno al massimo, anche il dolore al piede è finito. Il periodo prima è stato difficile, le settimane precedenti a questa, sentivo molto dolore al piede. Ora finalmente sto bene".