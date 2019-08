Calhanoglu: "Mi piacerebbe giocare trequartista, ma sono a disposizione del mister"

Hakan Calhanoglu, intervistato da MilanTv, ha parlato anche del ruolo nel quale vorrebbe giocare: “Sono contento di essere uno dei titolari. Vuol dire che faccio qualcosa di buono. Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare come trequartista, ma io mi metto a disposizione dell’allenatore e gioco dove mi mette. Il ruolo lo cambio spesso: un giorno faccio il play, un altro la mezzala. Fare tutto non è facile, perché cambiano i meccanismi di ruolo in ruolo. Mister Giampaolo ha detto che sono un giocatore universale perché ho capito subito quello che lui vuole. Anche se mi piacerebbe giocare trequartista. Io penso a fare il massimo in campo, in qualunque posizione”.