Cannavaro: "Col Belgio siamo a un bivio. Chiellini e Bonucci sanno come fermare Lukaku"

"L'Italia mi piace per l’idea di gioco che esprime, per il lavoro di Mancini, per il cammino percorso. Perché non si realizza una striscia di 31 risultati utili se non c’è sostanza. Solo che con il Belgio siamo a un bivio. Bisogna coniugare bellezza e risultato ed è logico che andando avanti sale la tensione e tutto si può complicare in un attimo. E poi ci vuole un po' di fortuna". Parla così Fabio Cannavaro, a La Gazzetta dello Sport: "Come si fa a superare il Belgio? Con una grande risposta di squadra. Chiellini e Bonucci hanno mostrato già in campionato che Lukaku si può fermare, ma anche Acerbi sa fare il suo. Però devono funzionare le marcature preventive e più avanti il filtro di Jorginho e degli altri centrocampisti, se no tutto rischia di complicarsi. Questo non è il Belgio che abbiamo affrontato nel 2016, ma un gruppo al pieno della maturazione, tra le favorite per la vittoria finale".