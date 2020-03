Cannavaro: "L'emergenza Coronavirus in Italia non finirà presto come si pensa"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Fabio Cannavaro, da Guanghzou, ha parlato della situazione Coronavirus e di come l'ha vissuta in Cina. Queste le sue parole: "Bisogna essere compatti e per tirarsi fuori da questa situazione bisogna utilizzare il pugno duro e leggi rigide. Tutto questo serve per dare la possibilità di lavorare in maniera tranquilla a chi lavora negli ospedali. In Cina, un paese avanzatissimo, sono usciti solo ora e io ogni giorno devo provarmi la febbre e mandare i dati alla polizia. Senza essere negativo non credo che in Italia ne usciremo presto, anche perchè il picco in Italia non è ancora arrivato. E' inutile parlare di futuro se non si è sicuri del presente. Sarà dura ma non bisogna mollare."