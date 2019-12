Capello: "Milan, Ibra il colpo che serviva. Non è tornato per soldi"

Intervistato dal quotidiano Tuttosport, Fabio Capello ha parlato del ritorno al Milan di Ibrahimovic: "È il colpo che serviva. Lo svedese porterà tutto il suo carisma e tutta la sua debordante personalità in una squadra che aveva bisogno come il pane di un campione del genere. L’età non va in campo. Con lui il Milan potrà arrivare in alto, molto in alto. Perché questa scelta? Una cosa è sicura: non l’ha fatto per soldi. Ma per orgoglio. Lui è uno che ha grandi qualità e ha voglia di sciorinarle in campo. Per i tifosi, certo, ma soprattutto per la squadra. Per cercare di farla tornare ai livelli del passato dopo un periodo buio, di oscurantismo. Il suo talento aiuterà tutti i compagni a crescere. Nello spogliatoio si sentiva la mancanza di un leader come lui. Avere Ibra costituisce uno stimolo per tutto l’ambiente e in particolare per gli altri giocatori. Lui va in campo solo per vincere, come Ronaldo. E la squadra potrà solo beneficiarne".