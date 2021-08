Capello: "Non mi arrabbio se il PSG allestisce il dream-team: ci svegliamo tardi"

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, si è così espresso a Il Messaggero su Messi al PSG: "Ci prepariamo ad assistere a qualcosa di completamente diverso. E' il torneo dei campioni, di chi può spendere di più, agevolato dal fatto che il famigerato Fair Play finanziario mi sembra ormai un lontano ricordo. Assistere a una partita del PSG diventerà un evento, un po' come accadeva alla Scala di Milano quando cantava Pavarotti. La Serie A? C'è stato un periodo in cui i campioni venivano solo da noi, ora la geografia è cambiata e dobbiamo farcene una ragione. Non mi arrabbio se il PSG allestisce il dream-team, anche perché ci svegliamo tardi: tutto è nato anni fa, quando lo sceicco pagò la clausola di Neymar".