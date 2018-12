Caravello sul mercato di gennaio: "Mi aspetto cose importanti dal Milan, Ibra sarebbe un colpo affascinane"

“A gennaio assisteremo ad un mercato dove farà qualcosa il Milan perché ha avuto infortuni e per rimanere competitivo dovrà intervenire. Si muoverà anche la Roma”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

Il Milan punta a riabbracciare Ibra.

“Se ne parla. Di lui come di Fabregas. Il Milan non lascerà nulla di intentato. Dai rossoneri mi aspetto cose importanti. Ibra sarebbe un colpo affascinante, al di là del campione che è. Però occhio, non mi sento di sacrificare Cutrone: è uno che la mette sempre dentro”.