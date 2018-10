Carbone a MTV: "Gattuso persona d'oro, da quando è arrivato il Milan sta viaggiando"

Benny Carbone, ex giocatore di Roma, Napoli ed Inter, è stato intervistato da Milan TV: "Conosco Rino, è una persona d'oro. Da quando è arrivato al Milan ha fatto solo risultati positivi, nel suo periodo ha chiuso terzo in campionato. Poi mi piace veder giocare il Milan, è una squadra che diverte, ben messa in campo con concetti importanti e con la cattiveria del mister".

Sul derby: "Ricordi indelebili. Qualcosa che ti porti sempre dentro in modo splendido, con affetto. Sarà uno splendido derby, nel solco dei match storici tra Inter e Milan".

Come ci si avvicina al derby? "Una partita che si prepara da sè, che ferma il campionato. Troppo importante per entrambe. La si vive già durante la settimana con la gente che ti ferma per strada. L'ho vissuto e posso garantire che non è facile. Sono però certo che entrambi i tecnici la prepareranno al meglio".