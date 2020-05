Carnevali: "Il protocollo deve essere pensato dalla Serie A non dai virologi. Non si vuole far ripartire il calcio"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l'Ad del Sassuolo Carnevali ha parlato degli ultimi protocolli. Queste le sue parole: "Credo che il problema sia questo: è la Serie A che deve preparare i protocolli. Qui invece è tutto in mano a medici e virologi: sarebbe stato importante ascoltare i dirigenti. La quarantena prevista oggi si può tradurre in un modo: il calcio italiano non deve ripartire”.