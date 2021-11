Casarin sul Corriere della Sera: "Il Var è un arbitro non accettato ma necessario"

L'ex arbitro Paolo Casarin, tramite il Corriere della Sera, ha parlato della giornata arbitrale nell'ultima di Serie A con particolare riferimento ad Inter-Napoli, in un commento dal titolo "Il Var è un arbitro non accettato ma necessario. E' l'uomo tecnologico (Var) quello non ancora accettato... Anche a Bergamo il Var Maggioni ha indotto Abisso a rivedere il tocco di mano di Sala e dare un chiaro rigore. Proteste. Le più vivaci a Roma per il primo rigore, difficile, concesso alla Juventus e visto solo dal Var Banti alla Tv. La Var è un arbitro necessario".