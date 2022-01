Castellacci: "Si potrebbe ottenere entro la metà di febbraio il super green pass per i calciatori"

Il prof. Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale e attuale presidente della LAMICA (Libera Associazione dei Medici del Calcio), ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di TMW soffermandosi sulla situazione attuale: "Non siamo stati interpellati ufficialmente, ma noi ci facciamo sentire e esponiamo le nostre idee che, a volte, vengono anche recepite. Comunque sia, stiamo valutando con molta attenzione la situazione e abbiamo espresso più volte le nostre perplessità: il Covid è presente da tanti mesi e sapevamo che saremmo tornati ad avere questi tipi di problemi; non si doveva aspettare questo periodo terribile per sistemare la questione anche dal punto di vista normativo. In questo momento particolare, si potrebbe ottenere entro la metà di febbraio il super green pass per i calciatori: sarebbe un piccolo sacrifico anche per la Serie A, creando delle piccole bolle nei centri sportivi per 15-20 giorni e tenere i calciatori in una sorta di ritiro in modo da tutelare tutti e tutto”.