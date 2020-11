Castillejo a MTV: "Peccato per quella distrazione. Felice di giocare finalmente senza dolori"

Samu Castillejo è stato intervistato da Milan TV nel postpartita del Pierre Mauroy.

Sulla gara: "Peccato per quella distrazione che alla fine non ci fa portare i tre punti a casa, ma abbiamo controllato la partita dall'inizio alla fine. Sono contento per come abbiamo giocato e per il carattere che abbiamo dimostrato".

Sui problemi fisici: "Sono contento per essere tornato a giocare senza dolori, l'inizio della stagione è stato pesante per me, sono felice anche per il gol e per aver aiutato la squadra".

Sull'assist di Rebic: "Abbiamo preparato la partita e le ripartenze, Ante ti aiuta tanto in profondità".

Ancora sui dolori di inizio stagione: "I dolori ti buttano giù anche mentalmente ma ora mi sento bene".