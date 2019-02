Castillejo a Sky: "Voglio sfruttare l'occasione. Terzo posto? Non ci penso, testa alla vittoria"

Nel pre gara di Milan-Empoli, Samuel Castillejo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Negli ultimi 3 o 4 anni ho sempre giocato ala destra, ma poi ogni ruolo d'attacco mi va bene. Sfrutto l'opportunità per giocare. Occhi al terzo posto? No, penso solo a vincere. Dopo aver battuto l'Atalanta a Bergamo, l'obiettivo del Milan è chiaro che è quello di arrivare in Champions League passando per un successo questa sera".