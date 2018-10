Cauet a MTV: "Gattuso sta lavorando al meglio, si vede che ha fatto gavetta ed esperienze forti"

Benoit Cauet, ex giocatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Milan TV in vista del prossimo derby: "Gattuso ha fatto la sua gavetta, ha vissuti anni e campionati difficili dove c'è da soffrire ed imparare. Ora sta mettendo in mostra tutte le sue qualità e capacità. Dopo qualche difficoltà iniziale, ora sta lavorando al meglio in una società che conosce alla perfezione. Il suo carisma può ancora dare molto a tutti i suoi giocatori, credo che lui voglia che i suoi ragazzi ricreino quel carattere".

L'intensità del derby: "Una partita particolare, che va oltre i tre punti. C'è volontà e determinazione in entrambe, poi c'è una passione incredibile. Sono belli poi anche gli sfottò prima e dopo, è qualcosa bello da vivere. Credo sarà una bella partita, il Milan ha gioco mentre l'Inter ha testa e cinismo. Entrambe arrivano da un ottimo periodo. Ci saranno due grandi squadre in campo. Poi sia Gattuso che Spalletti sono ottimi allenatori, poi Icardi e Higuain fanno la differenza".