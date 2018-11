Cecchinato a Sky: "In campo per aiutare Gattuso? Meglio far tornare Ibra, un sogno per i tifosi"

Marco Cecchinato, tennista al 20° posto del ranking mondiale e grande tifoso rossonero, è stato intervistato da Sky Sport 24. Queste le sue parole sul Milan: "Io in campo per aiutare Gattuso con l'emergenza infortuni? No, meglio che torni Ibra (ride, ndr). Può essere veramente il giocatore che fa tornare il Milan in Champions e può far sognare i tifosi come qualche anno fa".