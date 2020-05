Ceferin sicuro: "Scommetto un milione che gli Europei si faranno nel 2021"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato al Guardian facendo il punto della situazione nel calcio europeo. Circa lo spostamento di Euro 2020: "Non potevo dormire fino alle 4 del mattino. A quell'ora ho preso la decisione e sono andato a dormire per un paio d'ore".

Scommetterebbe un milione di dollari che Euro 2020 si giocherà nel 2021?

"Sì, lo farei. Non so perché non dovrebbe succedere. Non penso che il virus durerà per sempre. Penso che cambierà prima di quanto si pensi".