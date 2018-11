Cellino su Tonali: "Piace a tutti, ma ancora non mi ha chiamato nessuno"

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato a Tuttosport di Sandro Tonali, nuovo gioiello del calcio italiano finito nel mirino della Juventus: "Non lo cedo per soldi, ma lo darò a chi dimostrerà amore. Allegri? Di Tonali non abbiamo mai parlato. Non serve: Sandro è un talento che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Spero rimanga il più possibile, io sarei disposto a tenerlo per sempre. Non mi ha chiamato ancora nessuno, ma è logico che piaccia a tutti. La mia idea è vederlo ancora protagonista in un club italiano per far rinascere il nostro calcio".