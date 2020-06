Chiellini: "Da ragazzo tifavo Milan. Ibrahimovic è stato l'avversario che mi ha tirato fuori il meglio"

Intervenuto in diretta Instagram con Martina Colombari, Giorgio Chiellini ha rivelato la sua fede rossonera durante l'infanzia. Queste le sue parole:

Sulla fede rossonera.

"Io ero tifoso del Milan, non lo nascondo. Mi sono innamorato dei rossoneri ad inizio degli anni 90' e finchè non ho cominciato a giocare in Serie A sono stato tifoso rossonero. Ho gioito per successi e vittorie contro il mio fratello gemello che era juventino. Mia mamma tifava Milan mentre mio papà Juventus e io e mio fratello ci scontravamo. Quando nel 2004 andai alla Juventus, mio papà e mio fratello furono felicissimi.

Su Ibrahimovic.

"E' stato l'avversario che mi ha tirato fuori il meglio nel bene e nel male. L'ho avuto come compagno, ero molto giovane e non mi tiravo indietro nell'affrontarlo. L'ho incontrato tante volte e per affrontarlo ho dovuto tirare fuori il massimo."