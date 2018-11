Chiesa: "Mancata espulsione di Benatia è un errore grave"

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ha commentato così alcuni episodi arbitrali di Milan-Juventus ai microfoni di Calciomercato.com: “Al 39’, Benatia nell’area della Juve intercetta con il braccio sinistro un pallone toccato da Higuain. Mazzoleni lascia proseguire il gioco, poi viene richiamato dal Var Fabbri per rivedere l’episodio. L’arbitro cambia idea e assegna il calcio di rigore al Milan perché il tocco di Benatia è certamente congruo e toglie una chiara occasione da rete ai rossoneri. Giusto assegnare il rigore, ma manca un pesantissimo giallo a Benatia che era stato ammonito in precedenza (al 35’ per un fallo su Bakayoko): il difensore bianconero interrompe un’azione pericolosa, la mancata espulsione è un errore grave. Al 34’ della ripresa, Chiellini trattiene Romagnoli in area e poi cade a terra: non c’erano gli estremi per il calcio di rigore, ma sicuramente non era fallo in attacco del difensore del Milan come fischiato da Mazzoleni. Infine, l’espulsione di Higuain. L’argentino commette un fallo da giallo su Benatia, poi perde la testa a pochi centimetri da Mazzoleni che lo espelle. Rosso diretto per l’attaccante del Milan, punita soprattutto la teatralità del gesto: dovrebbe prendere due giornate di squalifica”.