Chievo, Depaoli: "Contro il Milan a testa sgombra, un vantaggio per noi"

Dopo la sconfitta contro il Torino Fabio Depaoli, laterale destro del Chievo Verona, ha parlato alla stampa. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club clivense: “Se fossimo stati più cinici sotto porta la partita avrebbe avuto un’inerzia diversa. Alla fine abbiamo un po’ mollato e il mister ci ha rimproverato, perché non bisogna mollare fino alla fine. Avendo assunto queste proporzioni, il risultato è diventato bugiardo. Infortuni? Influiscono in modo negativo. Schelotto è una pedina importante, sia per il mister che per la squadra: perderlo per tanto tempo ci penalizza. Io sono entrato a freddo e mi sono scaldato in campo: al mister non piace, perché vorrebbe fare delle sostituzioni per cambiare l’inerzia della partita. Chievo poco incisivo sotto porta? Ormai è tutto l’anno che è così: creiamo tanto, ma sbagliamo altrettanto. Bisogna migliorare da questo punto di vista. A causa degli episodi che girano male e degli infortuni, il nostro morale sta scendendo: dobbiamo ritrovare noi stessi e ricominciare a lottare, fino alla fine. Milan? Andremo in campo con la testa sgombra, questo è un vantaggio. Appena ritroveremo il gol, tornerà il vero Chievo”