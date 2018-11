Cinquini rivela: "Allo Zenit volevamo Laxalt, ma poi si è inserito il Milan"

Oreste Cinquini, ex direttore sportivo dello Zenit, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatoweb.com e ha spiegato perchè in estate non è riuscito a portare Laxalt al club di San Pietroburgo: "Perché s'è inserito il Milan. Non era il nostro primo obiettivo, ci servirà un laterale sinistro e avevamo pensato a Magnússon, che poi è andato al CSKA Mosca. A quel punto abbiamo intavolato la trattativa per Laxalt, ma s'è inserito al Milan".