Cinquini su Paredes: "Farebbe comodo anche al Milan, ma non credo che lo Zenit lo cederà a gennaio"

In merito a Leandro Paredes e al suo futuro, Oreste Cinquini, ex direttore sportivo dello Zenit, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "Un giocatore fortissimo, che secondo me giocherebbe in qualsiasi squadra. Alla Juventus come al Real Madrid. In Italia a chi lo consiglierei? Alla Roma. Può sembrare paradossale, perché è il club dal quale l'abbiamo acquistato, ma credo sia la squadra che abbia più bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Anche al Milan farebbe molto comodo. Anche non credo che lo Zenit lo venderà a gennaio. Loro vogliono vincere il campionato e tornare in Champions League".