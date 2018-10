Collovati a MTV: "Il Milan ha più gioco dell'Inter. Caldara? Ho qualche perplessità"

Fulvio Collovati, doppio ex di Milan ed Inter, ha parlato ai microfoni del Milan TV del momento dei rossoneri ad una settimana dal derby: "In questo momento mi dà l'impressione che il Milan sia più organizzato sul piano del gioco. Questo avvalora il fatto che Gattuso sia un allenatore sottovalutato. Dall'altra parte ci troviamo una squadra che è anche in difficoltà sul piano della manovra, però ha tante individualità. Mai come quest'anno ci troviamo di fronte a tanti giocatori decisivi. Romagnoli? E' il futuro centrale della Nazionale. Mi piace molto per senso tattico, per come anticipa l'avversario, per senso della posizione, per le capacità aeree. Secondo me deve ancora migliorare nella personalità, ma lo farà probabilmente, essendo capitano. Caldara mi è sempre piaciuto anche lui. Qualche dubbio mi viene su Gattuso che lo ha sempre messo in discussione, preferendogli Musacchio. Poi adesso si è fatto male, però qualche perplessità ce l'ho, perchè c'è differenza tra giocare nell'Atalanta e nel Milan. Non credo alla motivazione del passaggio difficoltoso tra difesa a 3 o a 4, secondo me è un alibi di Gattuso".