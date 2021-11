Coman: "Avevo piccole crisi causate dall'aritmia. Ora sono guarito, mi sento meglio di prima"

Due mesi fa, Kingsley Coman si è sottoposto a un intervento chirurgico per correggere un problema di aritmia cardiaca. Il francese, 25 anni, ha ammesso a Telefoot di aver vissuto momenti difficili: "Ho avuto un'aritmia. Nell'ultimo periodo le cose erano peggiorate, avevo piccole crisi. Ci sono stati momenti in cui mi sentivo più esausto del solito e e ho pensato che avrei faticato per rimettermi in carreggiata. Invece no, ora va tutto bene, sono guarito e mi sento meglio di prima".