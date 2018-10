Compagnoni: "Miglior 11 combinato tra Milan e Inter? Donnarumma tra i pali, poi Higuain con Icardi. A centrocampo..."

Maurizio Compagnoni, noto giornalista e telecronista, è stato ospite del salotto di Sky Sport 24 per parlare del prossimo derby della Madonnina: "Entrambe hanno da guadagnare ed entrambe hanno da perdere. Il risultato, a livello di classifica, non avrà ripercussioni enormi perché il campionato è ancora lunghissimo, ma è un derby che ci dirà quale delle due milanesi sta messa meglio nel work in progress per tornare una vera big. Chi lo vince sa di essere sulla strada giusta verso la costruzione di una grande squadra. La top 11 del derby fra le due squadre? Faccio una premessa, le mie uniche certezze erano Higuain, Icardi, Suso e Skriniar. Il resto della formazione ho fatto scelte nelle quali ero veramente combattuto, era come fare un testa e croce per ogni nome. Ho scelto un 4-4-2 con Donnarumma; Calabria, Skriniar, Romagnoli, Asamoah; Suso, Nainggolan, Brozovic, Perisic; Higuain, Icardi".