Paolo Condó, giornalist, si è così espresso a SkySport nel post Salernitana-Milan: "Oggi è mancato Ibrahimovic. Io non sono uno che lo ritiene un totem assoluto. Il Milan si è affrancato dal suo dominio psicologico quest'anno, vero. Ma in gare come queste, uno come lui, sarebbe stato preziosissimo"