Condò: "Quando si sospettava che Fifa e Uefa scaldassero le palline dei sorteggi, le cose funzionavano meglio"

Paolo Condò, noto giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Repubblica sul sorteggio di Champions League: "È possibile che tutti noi si sia persone estremamente intelligenti, ma l'idea che per applicare a un sorteggio degli ottavi di Champions i tre noti criteri - 1) prime contro seconde; 2) non si incrocia l'avversaria del girone; 3) niente derby - sia necessario "il software di un provider esterno" lascia stupefatti. (...) Sia come sia dalle 15 non analizzano più i temi tecnici del sorteggio, ma chi abbia vinto e chi abbia perso la seconda pesca chiaramente diversa dalla prima. Una brutta figura planetaria alla cui buona fede crediamo solo noi, visto i commenti largamente complottisti sui social. (...) In tutta evidenza il genio che ha elaborato questo software è lo stesso che ha messo in rotta di collisione Italia e Portogallo sulla via del prossimo Mondiale: quando si sospettava che Fifa e Uefa scaldassero le palline dei sorteggi, le cose funzionavano meglio".