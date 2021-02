Condò: "Rinnovo dei contratti in scadenza? Capisco l'attesa del club"

Intervenuto live ai microfoni di SkySport24, il noto giornalista Paolo Condò, ha espresso il suo pensiero riguardo l'annosa questione legata ai rinnovi di contratto in scadenza di tre pedine fondamentali del presente rossonero, con la speranza possano esserlo anche del futuro: Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. In particolare, Condò si è soffermato sulla vicenda Donnarumma, da lui stesso considerato il numero 1 più forte del mondo, allineandosi a quelle che sono le intenzioni della società in merito. Ecco, nel dettaglio, le sue parole: "Donnarumma non mi è sembrato particolarmente nervoso per non aver ancora rinnovato il contratto. Il Milan ha certamente bisogno di questi giocatori per il suo futuro; sono cose che riguardano la proprietà, ma capisco non sia facile sottoscrivere dei nuovi contratti, considerando il buco nero dal punto di vista economico, nel quale tu non sai i soldi che hai perduto e di quanti soldi recupererai. Io capisco le intenzioni della società: nel caso di Donnarumma, ci si chiede se può firmare un contratto da vecchio calcio, nel quale, per esempio, potrebbe guadagnare 10 milioni di euro, oppure dobbiamo pensare ad un calcio in cui, tutti i compensi, saranno tagliati almeno del 30%, visto pandemia e guai economici, e guadagnarne 7? Ovviamente, parliamo di cifre ipotetiche, ma condivido la scelta del club di aspettare per capire che calcio ci aspetta".