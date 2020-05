Conte: "Possibile anticipazione per bar, ristoranti e parrucchieri"

Gli ultimi aggiornamenti circa l'emergenza Coronavirus e le misure che l'Italia sta adottando per contenerla arrivano dal premier Giuseppe Conte, che in un'intervista al Corriere della Sera ha trattato diversi temi, a cominciare dalla futura riapertura delle scuole: "Il rientro deve essere gestito in modo unitario su tutto il territorio nazionale. Stiamo lavorando con la ministra Azzolina a un ventaglio di soluzioni così che a tutti i nostri studenti venga assicurato il rientro in classe a settembre in sicurezza".

Intanto per quanto riguarda la "Fase 2" e le riaperture delle attività come bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, Conte si esprime così e conferma una possibile ripartenza per queste attività già dal 18 maggio e non dal 1° giugno com'era stato varato in un primo momento: "Stiamo raccogliendo i dati dell’ultimo monitoraggio e con gli esperti stiamo definendo regole chiare sulla sicurezza per lavoratori e clienti. Se sul piano epidemiologico la situazione rimarrà sotto controllo, potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni. L’importante è procedere sulla base di monitoraggi puntuali, perché per le imprudenze pagheremmo costi enormi".